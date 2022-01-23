23.01.2022 (15:30)

В инженерные войска поступит более 600 средств инженерного вооружения

В соединения и воинские части инженерных войск в текущем году в рамках гособоронзаказа предприятиями промышленности спланирована поставка свыше 600 единиц средств инженерного вооружения – средства защиты сапера, инженерные средства дистанционного минирования, системы комплексной очистки воды, понтонные парки, буксирные моторные катера, фронтальные погрузчики, электротехнические средства различной мощности, войсковые краны и экскаваторы.

В настоящее время в рамках гособоронзаказа поставляются в войска современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий, в том числе роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-14».

Кроме того, в войска поставляются современные досмотровые робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера», зарекомендовавшие себя в ходе выполнения задач российскими саперами по разминированию городов в Сирии.

Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает порядка 80 типов средств.

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