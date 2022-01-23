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23.01.2022 (15:00)

Расчёты системы С-400 «Триумф» Западного военного округа уничтожили авиацию условного противника электронными пусками

В Псковской области боевые расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки с электронными пусками ракет выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению крылатых ракет и авиации условного противника.

Боевые расчёты зенитных ракетных подразделений с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Справочно: Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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