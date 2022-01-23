Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (14:30)

Годовой праздник Инсарского пехотного полка прошел на территории учебного центра в Челябинске

Годовой праздник Инсарского пехотного полка и демонстрация военной формы и вооружения российской армии начала двадцатого века прошли на территории учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске. Площадкой мероприятия на территории учебного центра стал архитектурный комплекс Красные казармы, где в начале двадцатого века квартировал 196-й пехотный Инсарский полк.

В мероприятии приняли участие военнослужащие учебного центра, члены их семей, а также представители общественных и патриотических организаций и объединений Челябинска.

Традиция проведения полкового праздника 196-го пехотного Инсарского полка была возрождена в Челябинске в 2019 году при поддержке правительства, а также общественных и военно-патриотических организаций региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Тренировка дежурных сил по противодействию терроризму проведена в мотострелковом полку танковой дивизии ЦВО
Инспекторы ВАИ ЦВО в Свердловской области провели акцию «Письмо водителю»
Первое занятие по военной подготовке для юнармейцев Красноярска прошло в Доме Юнармии
Профилактическую акцию «Автошина» провели инспекторы ВАИ ЦВО в Хакасии

Метки:
Центральный военный округ , Учебный центр
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false