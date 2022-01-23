23.01.2022 (14:30)

Годовой праздник Инсарского пехотного полка прошел на территории учебного центра в Челябинске

Годовой праздник Инсарского пехотного полка и демонстрация военной формы и вооружения российской армии начала двадцатого века прошли на территории учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске. Площадкой мероприятия на территории учебного центра стал архитектурный комплекс Красные казармы, где в начале двадцатого века квартировал 196-й пехотный Инсарский полк.

В мероприятии приняли участие военнослужащие учебного центра, члены их семей, а также представители общественных и патриотических организаций и объединений Челябинска.

Традиция проведения полкового праздника 196-го пехотного Инсарского полка была возрождена в Челябинске в 2019 году при поддержке правительства, а также общественных и военно-патриотических организаций региона.

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