23.01.2022 (16:15)

Более 400 военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли Военную присягу

22 января 2022 года на базе Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги новобранцами, которые пополнили ряды гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

Всего присягу приняли более 400 военнослужащих, среди которых 20 человек - это военнослужащие научно-производственной роты Воздушно-десантных войск.

Молодые инженеры и конструкторы пройдут службу на базе десантного соединения, где совместят военную службу с работой на двух крупных оборонных предприятиях региона: конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова и научно-производственном объединении «Сплав».

В этот знаменательный день в связи с мерами, направленными на профилактику распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, допуск родителей на территорию воинских частей был ограничен. Военнослужащие смогли поговорить с родителями по телефону сотовой связи. По итогам мероприятия всем родителям будет вручен личный памятный диск с фото и видео торжественного мероприятия.

Принятие Военной присяги военнослужащими – это особый ритуал, который является священным для каждого воина-десантника. Каждый военнослужащий дает клятву на верность своей Родине один раз в жизни.

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