23.01.2022 (15:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

В центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди молодёжи 21-23 лет, которые стали одним из этапов отбора на чемпионат мира среди юниоров и молодежи в норвежской Люгне. На старт вышло около 70 лыжников из 20 регионов России. Спортсмены состязались в гонке с раздельного старта классическим стилем на дистанциях 10 и 15 километров.

Рядовой спортивной роты, г. Севастополь, мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Жуль завоевал бронзовую медаль в мужском забеге на 15 км, преодолев дистанцию за 40 минут 40,9 секунд. Его опередили спортсмены из Татарстана. Первым к финишу пришёл Виктор Семёнов (40.19,6), вторым был Марсель Шайхелисламов (40.25,2).

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