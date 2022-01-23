Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (15:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

В центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди молодёжи 21-23 лет, которые стали одним из этапов отбора на чемпионат мира среди юниоров и молодежи в норвежской Люгне. На старт вышло около 70 лыжников из 20 регионов России. Спортсмены состязались в гонке с раздельного старта классическим стилем на дистанциях 10 и 15 километров.

Рядовой спортивной роты, г. Севастополь, мастер спорта по лыжным гонкам Дмитрий Жуль завоевал бронзовую медаль в мужском забеге на 15 км, преодолев дистанцию за 40 минут 40,9 секунд. Его опередили спортсмены из Татарстана. Первым к финишу пришёл Виктор Семёнов (40.19,6), вторым был Марсель Шайхелисламов (40.25,2).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Воспитанница спортивной школы армейского клуба г. Санкт-Петербург дебютирует на профессиональном ринге
Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара завоевал три медали на Первенстве Уральского Федерального округа по легкой атлетике
Учебно-тренировочный комплекс «Старт» на спортивной базе введен в эксплуатацию
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике

Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false