23.01.2022 (15:15)

Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в творческой встрече в рамках проекта «Лига талантов»

Юнармейцы отряда имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в творческой встрече в рамках проекта «Лига талантов».

В Центральном Доме Российской Армии участники патриотического движения познакомились с творчеством своего ровесника­ юного певца, юнармейца Антона Панзина.

В ходе творческого вечера А. Панзин исполнил известные произведения, с которыми он покорил жюри многочисленных конкурсов популярных телешоу страны, таких как «Голос. Дети», «Детское Евровидение», «Новая Волна», «Минута Славы», «Поле чудес», «Битва Талантов», «Лучше всех».

Певец ответил на многочисленные вопросы участников встречи. Юнармейцы интересовались у юной звезды, каково это быть знаменитым, и сколько сил нужно приложить, чтобы стать узнаваемым и добиться такого результата.

Не обошлось без автографов, фото на память и даже обмена номерами телефонов. Как оказалось у юнармейцев много общего, а теперь их связывает ещё и дружба – ребята из отряда Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко влились в ряды фан-клуба певца.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице