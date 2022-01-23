23.01.2022 (14:45)

Воспитанница спортивной школы армейского клуба г. Санкт-Петербург дебютирует на профессиональном ринге

31 января в Москве свой первый поединок на профессиональном ринге проведет двукратная чемпионка России по боксу, финалистка чемпионата Европы в 2019 году, воспитанница спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) филиала (СКА, г. Санкт-Петербург) Карина Тазабекова.

Соперницей Карины станет трехкратная чемпионка страны и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года Наталья Самохина.

Это будет уже вторая встреча спортсменок за звание чемпионки России за последние два месяца. Карина и Наталья уже боксировали за титул на олимпийском ринге в декабре прошло года, а теперь сразятся за вакантный пояс чемпионки России в весе до 55,2 кг в профессиональном боксе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице