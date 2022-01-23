23.01.2022 (14:45)
Воспитанница спортивной школы армейского клуба г. Санкт-Петербург дебютирует на профессиональном ринге
31 января в Москве свой первый поединок на профессиональном ринге проведет двукратная чемпионка России по боксу, финалистка чемпионата Европы в 2019 году, воспитанница спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) филиала (СКА, г. Санкт-Петербург) Карина Тазабекова.
Соперницей Карины станет трехкратная чемпионка страны и бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года Наталья Самохина.
Это будет уже вторая встреча спортсменок за звание чемпионки России за последние два месяца. Карина и Наталья уже боксировали за титул на олимпийском ринге в декабре прошло года, а теперь сразятся за вакантный пояс чемпионки России в весе до 55,2 кг в профессиональном боксе.
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования