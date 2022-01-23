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23.01.2022 (14:15)

Военные инженеры общевойсковой армии Западного военного округа приняли присягу в Воронежской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приняли военную присягу в Воронежской области.

Гостями торжественной церемонии стали члены семей военнослужащих, юнармейцы региона, а также ветераны инженерных войск, общевойсковой армии ЗВО, представители органов муниципальной власти.

В течении текущего учебного периода военнослужащие пройдут слаживание в составе подразделений, а также приступят к профессионально-должностной подготовке.

Всего торжественную клятву дали свыше 100 военнослужащих полка.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Присяга
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