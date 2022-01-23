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23.01.2022 (13:15)

Обновленный филиал парка «Патриот» ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО посетили первые 30 юнармейцев и школьников Курской области

Около 30 участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» первыми посетили обновленный филиал парка «Патриот» ракетной бригады имени С.П. Непобедимого общевойсковой армии Западного военного округа в посёлке имени Маршала Жукова в Курской области.

Юнармейцы ознакомились с командно-наблюдательным пунктом управления артиллерии, специализированным под военных медиков блиндаж, просмотрели несколько единиц исторической и современной техники службы горюче-смазочных материалов, а также посетили общевойсковой тир, который открыто функционирует для посетителей филиала парка «Патриот».

Ранее в парке уже были размещены 122-мм гаубицы М-30, ракетные комплексы «Точка» и «Эльбрус», бронетранспортёры БТР-80, машины войск радиоэлектронной борьбы на базе БРДМ, полевые кухни, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», самоходная пушка «Пион», зенитные установки «Тунгуска» и «Шилка». Кроме того, на территории парка действует спортивная зона с футбольными и волейбольными полями, зона семейного отдыха, а также специальная выставка исторических и современных образов вооружения, экспонаты, найденные в ходе всероссийской акции «Вахта памяти».

Всего в филиале парка «Патриот» на базе ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО размещено более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, функционируют около 10 различных площадок для посетителей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Парк Патриот , Юнармия
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