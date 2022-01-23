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23.01.2022 (14:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара завоевал три медали на Первенстве Уральского Федерального округа по легкой атлетике

В Челябинске завершилось Первенство Уральского Федерального округа по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие более 500 атлетов из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Максим Тиряков завоевал три медали в возрастной категории до 23 лет, две из которых наивысшего достоинства. На дистанции 400 м армеец не оставил шанса соперникам. Второе и третье место у Семена Ионова и Александра Сахно.

На дистанции 800 м он сумел взять «бронзу», уступив лишь Алексею Ломакину и Семену Ионову. Все конкуренты армейца представители Свердловской области. В эстафете Максим Тиряков взял еще одну золотую медаль.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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