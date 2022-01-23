23.01.2022 (13:00)

Учебно-тренировочный комплекс «Старт» на спортивной базе введен в эксплуатацию

В настоящее время принято в эксплуатацию здание учебно-тренировочного комплекса «СТАРТ» на спортивной базе (Песчаная) в городе Москве об этом сообщил начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Артем Громов

Здание комплекса включает: три теннисных корта, тренажерный зал, зал для начальной подготовки, раздевалки, тренерские, инвентарные и медицинский кабинет.

Комплекс предназначен для организации учебно-тренировочного процесса штатной спортивной команды армейского Клуба, воспитанников спортивных школ олимпийского резерва ЦСКА, а также имеется возможность посещения комплекса гражданским населением.

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