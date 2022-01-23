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23.01.2022 (13:30)

Тренировка дежурных сил по противодействию терроризму проведена в мотострелковом полку танковой дивизии ЦВО

Тренировка дежурных сил по противодействию терроризму прошла в мотострелковом полку танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Свердловской области.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия при получении сигналов, перемещение в боевом порядке в составе функциональных групп, а также организацию связи и оказание первой медицинской помощи.

С получением сигнала тревоги военнослужащие на время получали оружие, экипировались и выдвигались в составе подразделения к месту условного отражения нападения террористов.

Также в ходе тренировки были изучены правила оцепления места вероятного нахождения взрывного устройства.

Тренировки по противодействию терроризму в соединениях частях ЦВО проходят ежедневно в том числе в ночное время. Для усложнения задачи, обстановка тактических эпизодов постоянно меняется, а во время тренировок группы военнослужащих получают дополнительные вводные.

Всего к тренировке привлекалось около 30 военнослужащих и 3 единицы военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Антитеррор
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