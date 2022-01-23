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23.01.2022 (12:30)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ около 100 новобранцев приняли военную присягу

 В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию военной присяги, молодым пополнением, прибывшим в воинские части для прохождения военной службы.

Перед лицом своих командиров, товарищей, родных и близких, молодые гвардейцы поклялись в верности Родине.

Всего на верность своему Отечеству присягнуло около 100 новобранцев. С напутственной речью перед ними выступил заместитель командира дивизии по военно-политической работе гвардии полковник Владислав Раимов.

До принятия присяги молодые солдаты прошли курс начальной подготовки. В течение целого месяца новобранцы изучали уставы, занимались строевой, физической и огневой подготовкой. Самым главным занятиям для будущих десантников была воздушно-десантная подготовка, где они учились укладке основной парашютной системы Д-10 и запасной – З-5, отрабатывали практические действия на снарядах воздушно-десантного комплекса, учились действиям в воздухе на стапелях подвесных систем и правильному приземлению.

Военнослужащими разведывательного подразделения было продемонстрировано показательное выступление, поразившее всех профессиональным и динамичным выполнением приёмов рукопашного боя и мастерским владением оружием.

Командиры частей провели встречу с родителями военнослужащих и ответили на все интересующие их вопросы.

За год своей службы десантники пройдут курс общевойсковой подготовки, примут участие в полевых выходах, боевых стрельбах, обучатся вождению боевых машин и совершат первый прыжок с парашютом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная служба по призыву , Присяга , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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