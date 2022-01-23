Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (12:00)

В Ивановском соединении ВДВ молодые десантники присягают на верность Отечеству

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге молодого пополнения, призванных на военную службу осенью 2021года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли одиночную подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели, а также совершать прыжки с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-десантников со столь знаменательным в их жизни событием, родители дали новобранцам наставления, напутствия и пожелания.

После принятия Военной присяги командование соединения и воинских частей встретилось с родителями и близкими родственниками военнослужащих, познакомили их с историей соединения и воинских частей, жизнью и бытом подразделений, ответили на все интересующие вопросы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ставрополе прошел «урок мужества», посвященный истории проведения десантниками в 1942 году Вяземской воздушно-десантной операции
В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении открылась книжная экспозиция, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года
Торжественный ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения состоялся в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ
Команда Тульского суворовского военного училища заняла первое место в видеобаттле «Физики и лирики»

Метки:
Военная служба по призыву , Присяга , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false