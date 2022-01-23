23.01.2022 (12:00)

В Ивановском соединении ВДВ молодые десантники присягают на верность Отечеству

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге молодого пополнения, призванных на военную службу осенью 2021года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли одиночную подготовку, окрепли морально и физически, научились не только держать в руках оружие, но и поражать им цели, а также совершать прыжки с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-десантников со столь знаменательным в их жизни событием, родители дали новобранцам наставления, напутствия и пожелания.

После принятия Военной присяги командование соединения и воинских частей встретилось с родителями и близкими родственниками военнослужащих, познакомили их с историей соединения и воинских частей, жизнью и бытом подразделений, ответили на все интересующие вопросы.

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