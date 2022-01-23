Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (11:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

Урок мужества прошел в рамках мероприятий, посвященных 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. В ходе лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об Уманьско-Ботошанской операции, в результате которой и был освобожден город Тирасполь. После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Ясско-Кишиневской операции, по итогам которой была освобождена Молдавия от немецко-фашистских захватчиков и их румынских союзников, отметив, что в данной операции принимала участие 59-ая гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, российские военнослужащие рассказали о миротворческой миссии в Приднестровье, которая по своей уникальности не имеет аналогов, а также в целом о военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике
В Ставрополе прошел «урок мужества», посвященный истории проведения десантниками в 1942 году Вяземской воздушно-десантной операции
Первое занятие по военной подготовке для юнармейцев Красноярска прошло в Доме Юнармии
В Хабаровске для юнармейцев состоится профильная смена «ЮНТЕХ»

Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false