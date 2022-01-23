23.01.2022 (10:15)

В Ставрополе прошел «урок мужества», посвященный истории проведения десантниками в 1942 году Вяземской воздушно-десантной операции

«Урок мужества», посвящённый Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года прошел в МБОУ СОШ № 37 города Ставрополя с учениками пятых, шестых, десятых и одиннадцатых классов.

В мероприятии приняли военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии старшина контрактной службы Александр Сергеев и гвардии сержант контрактной службы Сергей Лобанов, которые рассказали школьникам о подвигах десантников в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В ходе мероприятия говорили о значимости проведенной воздушно-десантной операции в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции советских войск (8.01-20.04.1942 г.)

Десантники продемонстрировали документальные фильмы о ходе проведения операции, а в завершении «урока мужества» исполнили свои стихотворения и песни о службе в Воздушно-десантных войсках.

Военнослужащие гвардейского соединения ВДВ являются частыми гостями у школьников в городе Ставрополе. Сергей Лобанов – талантливый поэт, который сочетает службу в Российской армии с созданием поэтических сборников, а Александр Сергеев композитор и музыкант, руководитель вокально-инструментальной группы «Штурм».

Разговор оказался настолько интересным, что школьники и преподаватели попросили продолжить цикл бесед на различные темы, касающихся истории российской армии и Воздушно-десантных войск.

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