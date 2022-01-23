23.01.2022 (10:30)
Инспекторы ВАИ ЦВО в Свердловской области провели акцию «Письмо водителю»
Военнослужащие Военной автомобильной инспекции Центрального военного округа в городе Лесном, Свердловской области совместно с представителями Госавтоинспекции города и командой Юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) провели акцию «Письмо водителю».
Дошколята подготовили письма-рисунки с обращениями, где призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Ребята лично передавали письма водителям и просили их быть внимательными на отрезках дороги вблизи детских учреждений.
Акция «Письмо водителю» направлена на повышение культуры поведения участников дорожного движения, привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
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