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23.01.2022 (10:30)

Инспекторы ВАИ ЦВО в Свердловской области провели акцию «Письмо водителю»

Военнослужащие Военной автомобильной инспекции Центрального военного округа в городе Лесном, Свердловской области совместно с представителями Госавтоинспекции города и командой Юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) провели акцию «Письмо водителю». 

Дошколята подготовили письма-рисунки с обращениями, где призвали автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Ребята лично передавали письма водителям и просили их быть внимательными на отрезках дороги вблизи детских учреждений. 

Акция «Письмо водителю» направлена на повышение культуры поведения участников дорожного движения, привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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