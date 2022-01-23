Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (09:30)

Первое занятие по военной подготовке для юнармейцев Красноярска прошло в Доме Юнармии

Первое практическое занятие по военной подготовке для юнармейцев прошло в Доме Юнармии, расположенном на базе краевого Дома офицеров города Красноярска.

В рамках первого занятия по начальной военной подготовке была проведена ознакомительная экскурсия по Дому Юнармии, на которой участникам военно-патриотического движения презентовали направления деятельности регионального отделения.

В ходе практического занятия ребята ознакомились с азами строевой подготовки.  Им показали основные команды и движения, выполняемые в строю. Традиционно юнармецы, которые показывают лучшие результаты по итогам строевой подготовки, принимают участие в торжественном шествии в честь Дня Победы.

Кроме того, ребята познакомились с представителями поискового движения региона и узнали, как происходит поиск останков погибших солдат и артефактов времен Великой Отечественной войны.

Открытие Дома Юнармии в Красноярске на базе краевого Дома офицеров состоялось осенью прошлого года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Профилактическую акцию «Автошина» провели инспекторы ВАИ ЦВО в Хакасии
В Хабаровске для юнармейцев состоится профильная смена «ЮНТЕХ»
Чемпионат ЦВО по лыжному спорту прошел в Новосибирске
77 военных спортсменов поборолись за кубок чемпиона по рукопашному бою в Самарской области

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false