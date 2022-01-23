23.01.2022 (09:30)
Первое занятие по военной подготовке для юнармейцев Красноярска прошло в Доме Юнармии
Первое практическое занятие по военной подготовке для юнармейцев прошло в Доме Юнармии, расположенном на базе краевого Дома офицеров города Красноярска.
В рамках первого занятия по начальной военной подготовке была проведена ознакомительная экскурсия по Дому Юнармии, на которой участникам военно-патриотического движения презентовали направления деятельности регионального отделения.
В ходе практического занятия ребята ознакомились с азами строевой подготовки. Им показали основные команды и движения, выполняемые в строю. Традиционно юнармецы, которые показывают лучшие результаты по итогам строевой подготовки, принимают участие в торжественном шествии в честь Дня Победы.
Кроме того, ребята познакомились с представителями поискового движения региона и узнали, как происходит поиск останков погибших солдат и артефактов времен Великой Отечественной войны.
Открытие Дома Юнармии в Красноярске на базе краевого Дома офицеров состоялось осенью прошлого года.