23.01.2022 (09:30)

Первое занятие по военной подготовке для юнармейцев Красноярска прошло в Доме Юнармии

Первое практическое занятие по военной подготовке для юнармейцев прошло в Доме Юнармии, расположенном на базе краевого Дома офицеров города Красноярска.

В рамках первого занятия по начальной военной подготовке была проведена ознакомительная экскурсия по Дому Юнармии, на которой участникам военно-патриотического движения презентовали направления деятельности регионального отделения.

В ходе практического занятия ребята ознакомились с азами строевой подготовки. Им показали основные команды и движения, выполняемые в строю. Традиционно юнармецы, которые показывают лучшие результаты по итогам строевой подготовки, принимают участие в торжественном шествии в честь Дня Победы.

Кроме того, ребята познакомились с представителями поискового движения региона и узнали, как происходит поиск останков погибших солдат и артефактов времен Великой Отечественной войны.

Открытие Дома Юнармии в Красноярске на базе краевого Дома офицеров состоялось осенью прошлого года.

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