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23.01.2022 (08:50)

Профилактическую акцию «Автошина» провели инспекторы ВАИ ЦВО в Хакасии

Профилактическую акцию «Автошина» провели инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) с военнослужащими частей и соединений в Республике Хакасия.

В ходе акции с водителями военной автомобильной техники и военнослужащими – владельцами личного автотранспорта были проведены занятия по соблюдению правил ПДД и ответственности за их нарушения. Особое внимание было уделено нововведениям в правилах ПДД, которые вступили в силу с 1 января 2022 года.

Кроме этого, по итогам проведенных занятий военные автоинспекторы, по согласованию с командованием воинских частей, провели осмотр личных транспортных средств военнослужащих и дополнительно довели до водителей особенности управления транспортных средств в сложных дорожных условиях, таких как гололёд и снежные перемёты.

Цель акции – осуществление проверки готовности транспортных средств Министерства обороны и военнослужащих к вождению автомобиля в условиях резких изменений температуры воздуха и различных погодных явлениях в зимне-весеннем периоде.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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