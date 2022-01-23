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23.01.2022 (08:40)

Боевые пловцы Тихоокеанского флота отработали задачи противодиверсионной обороны пункта базирования кораблей на Камчатке

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Тихоокеанского флота провели тренировку по обеспечению обороны пункта базирования кораблей на Камчатке.

В ходе тренировки военнослужащие спецподразделения отработали водолазные спуски на различные глубины с поверхности льда, выход водолазной группы из-подо льда и уничтожение условного противника с применением специального оружия и имитационных средств, а также навыки ведения подводного боя.

Боевые пловцы ТОФ осуществили поиск условных диверсантов, подводных тайников и схронов в районе базирования кораблей. Военнослужащие провели учебную стрельбу из подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС.

Специалисты отряда ПДСС непрерывно несут боевую службу в Авачинской бухте и на подступах к ней, в том числе и в условиях ледового поля на отдельных участках бухты и практические занятия по противодиверсионной обороне являются главным направлением в боевой учебе.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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