23.01.2022 (08:20)

На Камчатке военные оркестры Тихоокеанского флота примут участие в концерте, посвященном памяти военного дирижера Валерия Халилова

Военные оркестры войск и сил на Северо-востоке России, воинской части центрального подчинения, а также других силовых ведомств Камчатского края, примут участие в концерте, посвященном памяти военного дирижера Валерия Халилова.

Мероприятие под названием «А музыка звучит» состоится 26 января в концертном зале «Октябрьский» столицы Камчатки.

Концерт проводится в рамках международного музыкального фестиваля памяти Валерия Халилова, внесшего большой вклад в развитие духовой музыки и армейской культуры.

Справочно: Фестиваль Валерия Халилова – объединение разноформатных концертов, которые пройдут по всей стране. Музыканты и дирижеры в знак доброй памяти, уважения и любви к личности генерал-лейтенанта Валерия Халилова, к музыке, к своей стране организовывают в своих городах концерты, приурочив их ко дню рождения маэстро.

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