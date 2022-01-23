Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (07:30)

Специалисты продовольственной службы ЮВО приняли участие в учебно-методическом сборе на полигоне Кадамовский

Фото Видео

Военнослужащие подразделений продовольственного обеспечения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа в ходе практических занятий на полигоне Кадамовский в Ростовской области провели контрольно-показательную варку пищи, а также выпечку хлеба с применением штатных технических средств продовольственной службы.

Практические навыки усовершенствовали около 100 младших специалистов продовольственной службы таких военных специальностей как «повар» и «пекарь». В ходе занятий было задействовано 10 полевых автомобильных кухонь ПАК-200, каждая из которых предназначена для одновременного приготовления 200 горячих обедов.

Приготовленная в ходе занятий пища предназначена для обеспечения горячим питанием военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, занимающихся по предметам боевой подготовки на полигоне Кадамовский.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне
В подмосковный госпиталь ЗВО поступило около 12 тыс. доз вакцины от COVID-19
На Каспийской флотилии от COVID-19 ревакцинируются члены семей военнослужащих и гражданский персонал
В инженерном соединении ЮВО сформированы артиллерийские подразделения, оснащенные новейшей инженерной системой «Земледелие»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false