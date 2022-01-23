23.01.2022 (07:30)

Специалисты продовольственной службы ЮВО приняли участие в учебно-методическом сборе на полигоне Кадамовский



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Военнослужащие подразделений продовольственного обеспечения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа в ходе практических занятий на полигоне Кадамовский в Ростовской области провели контрольно-показательную варку пищи, а также выпечку хлеба с применением штатных технических средств продовольственной службы.

Практические навыки усовершенствовали около 100 младших специалистов продовольственной службы таких военных специальностей как «повар» и «пекарь». В ходе занятий было задействовано 10 полевых автомобильных кухонь ПАК-200, каждая из которых предназначена для одновременного приготовления 200 горячих обедов.

Приготовленная в ходе занятий пища предназначена для обеспечения горячим питанием военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, занимающихся по предметам боевой подготовки на полигоне Кадамовский.

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