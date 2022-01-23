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23.01.2022 (06:30)

Артиллеристы ЮВО отработали задачи контрбатарейной борьбы в Чечне

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отработали задачи контрбатарейной борьбы на одном из полигонов в Чеченской Республике.

Гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли противника. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе.

Военнослужащие отработали вопросы ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами 2С3М «Акация», минометами 2Б11 «Сани» и реактивными системами залпового огня РСЗО «Град-М».

В тренировках приняло участие свыше 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 единиц военной техники. Занятия проводились на общевойсковых полигонах, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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