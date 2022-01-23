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23.01.2022 (05:00)

В Хабаровске для юнармейцев состоится профильная смена «ЮНТЕХ»

Весной юнармейцы Хабаровска примут участие в профильной смене «ЮНТЕХ».

Мероприятие состоится на базе детского лагеря «Смена».

Во время прохождения инновационной технической смены юнармейцы научатся основам робототехники, разработают собственные технические проекты, получат представление об инженерии космических систем.

Каждый участник пройдет конкурсный отбор.

Победители получат бесплатную путевку к месту проведения профильной смены.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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