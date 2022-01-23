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23.01.2022 (04:00)

На Сахалине состоялась лыжная гонка между военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа

На базе мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в выходные дни состоялась массовая лыжная гонка.

В спортивно-массовых мероприятиях участвовало более 250 военнослужащих со своими семьями. В ходе соревнований участники лыжной гонки преодолели дистанцию в 5 км, а женщины и дети прошли лыжную трассу протяженностью 3 и 1 км соответственно. Помимо этого, в спортивных залах и городках состоялись эстафеты и спортивные игры.

В заключение спортивного праздника было проведено торжественное награждение призёров соревнований, а также победителей в различных номинациях.

Спортивные мероприятия с участием военнослужащих соединений и воинских частях армейского корпуса ВВО проводятся на постоянной основе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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