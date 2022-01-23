23.01.2022 (03:00)

В рамках Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова на Сахалине состоялся концерт «А музыка звучит»

В честь 70-летней годовщины выдающегося военного дирижера и композитора, Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова на Сахалине состоялся концерт «А музыка звучит».

Каждый год в день рождения Валерия Михайловича, на Сахалине проходит большой концерт, посвященный его творчеству. Он был выдающийся военный дирижер, инициатор и идейный вдохновитель военно-музыкального движения в стране, стал автором и первым музыкальным руководителем самого масштабного из военно-музыкальных фестивалей – «Спасская башня».

Для гостей и жителей островного региона на сцене киноконцертного зала «Октябрь» выступил военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера майора Олега Шигалова.

Также, в концерте приняли участие артисты творческих коллективов Сахалинской филармонии – камерный хор «EL CANTO» и ансамбль «Дивертисмент».

В концерте прозвучали лучшие военно-оркестровые и эстрадные композиции, а также авторские сочинения Народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова.

«Как говорил маэстро Валерий Михайлович, военному духовому оркестру подвластны любые жанры – марш, вальс, увертюра, симфония и даже опера» – отметил дирижер военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона майор Олег Шигалов.

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