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23.01.2022 (02:00)

240 подростков из Хабаровска примут участие в игре «Патриот»

Ежегодно в Краснофлотском районе Хабаровска проводится районный этап городской комбинированной игры «Патриот». Это мероприятие, в котором важны интеллектуальные, творческие и спортивные навыки, а также хорошая физическая форма и сила командного духа. Игра поднимает престиж воинской службы у допризывной молодёжи и помогает овладеть военно-прикладными навыками.

Участникам предстоит борьба на этапах строевой подготовки, сборки-разборки автомата, подтягиваний, отжиманий и прыжков в длину с места.

В игре «Патриот» примут участие 240 подростков, объединенных в 20 команд из девяти образовательных учреждений, учителя физической культуры, представители военного комиссариата Хабаровского края по Кировскому и Краснофлотскому районам, ветераны Краснознаменной Амурской флотилии, военнослужащие Росгвардии.

В связи со сложной эпидемической ситуацией игра будет проходить с учетом всех норм и правил: предварительным проветриванием помещений, санитарной обработки, соблюдении термометрии, масочного режима и социальной дистанции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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