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22.01.2022 (22:30)

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде подвели итоги профориентационной работы

В филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде подведены итоги профориентационной работы курсантов в зимнем каникулярном отпуске.

Более шестисот курсантов факультета высшего и среднего профессионального образования провели работу в 217 общеобразовательных организациях в 46 регионах Российской Федерации. От Владивостока до Мурманска и Севастополя курсанты выступили перед учащимися школ, из которых они поступали в училище.

В результате работы в приёмной комиссии филиала учтено свыше 450 анкет кандидатов, планирующих подачу документов и поступление в вузы ВМФ России.

В отзывах, полученных командованием училища от образовательных учреждений отражены слова благодарности за подготовку будущих офицеров и мичманов, дана высокая оценка их работе.

В настоящее время в филиале обучаются курсанты из 53 регионов Российской Федерации. Конкурс среди кандидатов, поступавших в 2021 году, составил более четырёх человек на место. Училище шефствует над 23 учебными заведениями Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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