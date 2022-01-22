22.01.2022 (22:00)
В Военную академию РВСН поступают тренажеры
В текущем году в соединения, вузы и учебные центры Ракетных войск стратегического назначения поступают новейшие тренажёры. На долю вузов придётся треть всех современных учебно-тренировочных средств, поставляемых в войска.
В Военную академию РВСН имени Петра Великого планируется поставить УТС для обучения на ракетные комплексы «Ярс» как стационарного, так и мобильного базирования.
Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.
Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.