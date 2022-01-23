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23.01.2022 (10:00)

Экипажи противодиверсионных катеров Черноморского флота провели учение по защите акватории торгового порта в Новороссийске

Экипажи противодиверсионных патрульных катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, в рамках учения по обеспечению защиты гражданских судов на территории Новороссийского морского торгового порта, обнаружили и задержали условных подводных диверсантов.

По замыслу учения от группы противодиверсионных катеров типа «Грачонок» на пульт управления дежурных сил НВМБ поступил сигнал об обнаружении в акватории Цемесской бухты «неизвестного подводного группового движущегося объекта», при помощи станций обнаружения были установлены координаты цели и дана команда на её перехват. В результате операции условные подводные диверсанты были нейтрализованы.

Справочно: противодиверсионные патрульные катера проекта «Грачонок» способны работать в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Их оборудование позволяет выполнять поставленные задачи в любое время суток на удалениях до 100 миль от пунктов дислокаций.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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