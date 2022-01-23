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23.01.2022 (09:00)

В военных комиссариатах в зоне ответственности Черноморского флота продолжается активная работа с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил

Для поддержки и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил в военных комиссариатах Крыма и Севастополя продолжается активная работа по проверке материально-бытовых условий ветеранов и тружеников тыла, а также проведения их диспансерного обследования и учета состояния здоровья.

Также за соединениями и воинскими частями Черноморского флота закреплены ветераны Великой Отечественной войны, которые на постоянной основе принимают участие в проведении с военнослужащими Уроков мужества, Дней памяти и вечеров воспоминаний.

Кроме того, военные комиссариаты совместно с командованием соединений и частей ЧФ, отрядами юнармейцев и представителями органов местного самоуправления проводят работу по благоустройству около 300 воинских памятников и мемориальных захоронений, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Ветераны , Черноморский флот
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