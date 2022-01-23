23.01.2022 (01:00)

Военнослужащие и юнармейцы ВКС поздравили ветерана ВОВ с 95-летием

Военнослужащие и представители Воздушно-космических сил поздравили с 95-летием со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Коновальчука Ивана Демьяновича.

В мероприятии приняли участие офицеры и ветераны дальней авиации, сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, а также юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания ВКС (при ЦОК ВКС).

Приветственный адрес ветерану от командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш зачитал полковник в отставке Иван Стахира: «Ваш жизненный путь достоин восхищения, и мы гордимся тем, что продолжаем служить тому делу, которому Вы посвятили значительную часть своей жизни. Все мы, от имени кого я имею честь поздравить Вас с юбилеем, желаем Вам, дорогой Иван Демьянович, здоровья! Живите и здравствуйте, являясь для нас пример жизнелюбия, благородства и верности!».

Представители Воздушно-космических сил и юнармейцы с большим интересом выслушали воспоминания ветерана, вручили ему ценные подарки и пожелали крепкого здоровья.

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