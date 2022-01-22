22.01.2022 (19:15)
В преддверии Дня штурмана Военно-Морского Флота в Главном командовании ВМФ подвели итоги штурманской практики курсантов в 2021 году
боевые учения, частные боевые учения в штурманской боевой части. Результативно прошли практические занятия по выполнению навигационно-тактических расчётов при выполнении боевых упражнений с применением артиллерийского вооружения корабля. Особенно интересными для курсантов стали учения по действиям личного состава учебного корабля «Смольный» при выполнении манёвра «Человек за бортом».
В рамках заходов в морские порты и посещения военно-морских баз для курсантов был специально организован и проведен цикл мероприятий военно-патриотической работы.
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