22.01.2022 (18:00)
Экипажи вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Касатонов»
Сегодня экипажи корабельных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота отработали взаимодействия с экипажем фрегата «Адмирал флота Касатонов» в акватории Баренцево моря.
В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлеты и посадки на палубу фрегата на ходу.
Вертолётчики также провели облеты фрегата «Адмирал флота Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1.
Новости по теме:
Водолазы Северного флота оттачивают профессиональное мастерство для участия в конкурсе «Глубина» АРМИ-2022
Метки: