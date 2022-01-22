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22.01.2022 (18:00)

Экипажи вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали взаимодействие с фрегатом «Адмирал флота Касатонов»

Сегодня экипажи корабельных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота отработали взаимодействия с экипажем фрегата «Адмирал флота Касатонов» в акватории Баренцево моря.

В ходе проведения учебно-тренировочных полётов вертолётчики отработали взлеты и посадки на палубу фрегата на ходу.

Вертолётчики также провели облеты фрегата «Адмирал флота Касатонов» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полёты вертолётов в Баренцево море выполнялись с аэродрома базирования Североморск-1.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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