Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2022 (08:00)

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении открылась книжная экспозиция, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года

В библиотеке Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения, в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, для личного состава, гражданских служащих и членов семей десантников открылась книжная экспозиция.

8 января 1942 года началась Ржевско-Вяземская наступательная операция, проведенная советскими десантниками в январе-феврале 1942 года, в ходе проведения которой в тыл к немецко-фашистским захватчикам под Вязьмой было десантировано более 7 тыс. военнослужащих ВДВ.

Перед советскими бойцами стояла задача своими активными действиями внести вклад в разгром основных сил немецкой группы армий «Центр».

Центральное место на выставке заняли литературные произведения, воспоминания и документальные свидетельства, посвященные подвигу военнослужащих Воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Торжественный ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения состоялся в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ
Команда Тульского суворовского военного училища заняла первое место в видеобаттле «Физики и лирики»
В Тульском гвардейском соединении ВДВ отбили нападение условного противника на военные объекты гарнизона
Саперы отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ ежедневно совершенствуют свои профессиональные навыки

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false