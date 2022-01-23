23.01.2022 (08:00)

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении открылась книжная экспозиция, посвященная 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года

В библиотеке Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения, в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, для личного состава, гражданских служащих и членов семей десантников открылась книжная экспозиция.

8 января 1942 года началась Ржевско-Вяземская наступательная операция, проведенная советскими десантниками в январе-феврале 1942 года, в ходе проведения которой в тыл к немецко-фашистским захватчикам под Вязьмой было десантировано более 7 тыс. военнослужащих ВДВ.

Перед советскими бойцами стояла задача своими активными действиями внести вклад в разгром основных сил немецкой группы армий «Центр».

Центральное место на выставке заняли литературные произведения, воспоминания и документальные свидетельства, посвященные подвигу военнослужащих Воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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