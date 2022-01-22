Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2022 (17:00)

Чемпионат ЦВО по лыжному спорту прошел в Новосибирске

Фото Видео

Чемпионат Центрального военного округа по лыжному спорту прошел в Новосибирске на базе биатлонного комплекса.

В соревнованиях принимали участие около 100 лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО.

В течение трёх дней военнослужащие соревновались в спринте на 1,5 километра свободным стилем, индивидуальных гонках на 5 км среди женщин и на 10 км среди мужчин, эстафете 4х5 км.

Победителями соревнований стала команда военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного Сибири, второе место у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Поволжье и третье место у команды военнослужащих гвардейской танковой дивизии ЦВО.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжному спорту.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
77 военных спортсменов поборолись за кубок чемпиона по рукопашному бою в Самарской области
Российские связисты в Таджикистане провели радиотренировку по связи
В ЦВО назначен новый начальник регионального учебного центра связи
В Северной Осетии стартовал чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою

Метки:
Центральный военный округ , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false