22.01.2022 (17:00)

Чемпионат ЦВО по лыжному спорту прошел в Новосибирске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Чемпионат ЦВО по лыжному спорту прошел в Новосибирске

Чемпионат Центрального военного округа по лыжному спорту прошел в Новосибирске на базе биатлонного комплекса.

В соревнованиях принимали участие около 100 лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО.

В течение трёх дней военнослужащие соревновались в спринте на 1,5 километра свободным стилем, индивидуальных гонках на 5 км среди женщин и на 10 км среди мужчин, эстафете 4х5 км.

Победителями соревнований стала команда военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного Сибири, второе место у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Поволжье и третье место у команды военнослужащих гвардейской танковой дивизии ЦВО.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжному спорту.

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