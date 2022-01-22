22.01.2022 (17:00)
Чемпионат ЦВО по лыжному спорту прошел в Новосибирске
Чемпионат Центрального военного округа по лыжному спорту прошел в Новосибирске на базе биатлонного комплекса.
В соревнованиях принимали участие около 100 лыжников из 15 команд объединений, соединений и воинских частей ЦВО.
В течение трёх дней военнослужащие соревновались в спринте на 1,5 километра свободным стилем, индивидуальных гонках на 5 км среди женщин и на 10 км среди мужчин, эстафете 4х5 км.
Победителями соревнований стала команда военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного Сибири, второе место у команды военнослужащих общевойскового объединения, дислоцированного в Поволжье и третье место у команды военнослужащих гвардейской танковой дивизии ЦВО.
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.
Данный чемпионат является отборочным этапом чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжному спорту.