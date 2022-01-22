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22.01.2022 (16:30)

77 военных спортсменов поборолись за кубок чемпиона по рукопашному бою в Самарской области

В Самарской области состоялся чемпионат гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. В мероприятии приняли участие 77 спортсменов.

На спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА за звание сильнейшего боролись офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту и по призыву различного уровня подготовки. Поединки проходили в семи весовых категориях.

По итогам соревнований были определены победители и призеры в командном и личных первенствах. В командном зачете первое место заняла сборная гвардейского мотострелкового соединения, второе место команда миротворцев, третье место команда отдельной мотострелковой бригады.

Заслуженные награды атлетам-военнослужащим вручил начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин. Он поздравил спортсменов и пожелал им хорошо подготовиться и показать все свое мастерство на предстоящем чемпионате Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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