22.01.2022 (16:00)

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк» Черноморского флота осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

В ходе планового перехода из Севастополя в Средиземное море экипажи «Владимира Емельянова» и «Сергея Балка» отработают задачи по прямому предназначению, проведут корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствие с планом ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице