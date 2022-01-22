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22.01.2022 (16:00)

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» и спасательное буксирное судно «Сергей Балк» Черноморского флота осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.

В ходе планового перехода из Севастополя в Средиземное море экипажи «Владимира Емельянова» и «Сергея Балка» отработают задачи по прямому предназначению, проведут корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где в соответствие с планом ротации корабельных сил войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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