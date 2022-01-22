22.01.2022 (15:20)

Российские связисты в Таджикистане провели радиотренировку по связи

Российские военнослужащие подразделений связи 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели радиотренировку по связи.

В ходе практической части военнослужащие на радиостанциях Р-149 АКШ-1, Р-166-0,5, Р-187-П1 «Азарт» организовали устойчивую и защищенную связь между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры. Также связисты отработали вопросы обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки. Радиотренировка была проведена в военных городках Душанбе и Бохтаре, к ней было привлечено более 100 военнослужащих и 13 единиц техники связи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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