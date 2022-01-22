22.01.2022 (14:30)

Во Владимирской области экипажи транспортной авиации ЗВО провели учебно-тренировочные полеты

На аэродроме смешанной авиационной эскадрильи Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8мтв отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Всего в ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице