22.01.2022 (14:30)
Во Владимирской области экипажи транспортной авиации ЗВО провели учебно-тренировочные полеты
На аэродроме смешанной авиационной эскадрильи Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации.
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8мтв отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.
Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.
Всего в ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов.
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