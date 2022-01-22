22.01.2022 (15:40)

Общая численность юнармейцев в ЗВО достигла 323 тысяч человек

Общая численность юнармейских отрядов в Западном военном округе приблизилась к 7 тысячам общей численностью почти 323 тысячи юношей и девушек.

В 2021-м году ряды «Юнармии» пополнили 74 с половиной тысячи человек. При вступлении в отряд ребенок произносит торжественную клятву участника Всероссийского военно-патриотического общественного движения.

«На территории округа созданы и функционируют 32 «Дома Юнармии» и 11 центров «Авангард», семь из которых открыто в 2021-м году в Орловской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Владимирской, Калужской и Ярославской областях», - сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«Продолжаем развитие 73 парков «Патриот», из которых пять сформированы в 2021-м году», - добавил Александр Журавлев.

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