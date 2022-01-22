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22.01.2022 (15:00)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО в Нижегородской области перехватили беспилотники условного противника

В гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной под Нижнем Новгородом, проведена тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам с применением автоматизированной станции помех.

По замыслу тренировки подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение БЛА условного противника, который предположительно вел разведку объектов военного назначения.

Данные о беспилотном летательном аппарате были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы, которые в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений, пеленг, провели анализ сигналов в рабочем диапазоне частот станции помех и подавили каналы связи.

Также в ходе практических занятий военнослужащие отработали перехват управления БЛА условного противника и посадку его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. Всего в тренировке было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 35 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Западный военный округ
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