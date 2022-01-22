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22.01.2022 (14:00)

Более 40 школьников вступили в Юнармию на Востоке Калининградской области

Более 40 школьников из городов Гусев, Черняховск, Советск расположенных на востоке Калининградской области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Церемония вступления школьников в юнармейцы состоялась в городском доме офицеров города Гусев. Ребята прочитали клятву юнармейца перед лицом своих товарищей и гостей мероприятия. Затем каждому новому участнику движения были вручены значки и личные книжки юнармейца.

В завершение торжественного мероприятия были проведены мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, надеванию ОЗК и строевой подготовке.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Юнармия , Балтийский флот
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