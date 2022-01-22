22.01.2022 (13:30)

Торжественный ритуал приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения состоялся в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялась торжественная церемония приведения вновь прибывшего пополнения к военной присяге. Около 100 военнослужащих призыва «Осень-2021» приняли поклялись на верность Отечеству!

Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и Георгиевского знамени гвардейского соединения ВДВ.

Поздравить гвардейцев-десантников прибыли представители администрации Уссурийска, комитета солдатских матерей и ветераны соединения, а также представители казачества и духовенства.

Выступая на торжественном митинге, посвященном приведению к военной присяге молодого пополнения, командир Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Александр Немоляев отметил: «Выражаю уверенность в том, что военнослужащие принявшие присягу достойно войдут в ряды Защитников России и станут продолжателями традиций крылатой пехоты».

Также командир соединения поздравил военнослужащих, приведенных к военной присяге, их родных и близких, пожелал им успехов в подготовке, здоровья, крепости духа и мирного неба над головой.

Всем десантникам, принявшим Военную присягу, командование соединения вручило нагрудные знаки «Гвардия», как символ мужества, гордости и принадлежности к прославленным гвардейским Воздушно-десантным войскам России.

В клубе соединения организованна выставка вооружения, средств десантирования, радиационной, химической и биологической защиты, связи, а также были представлены беспилотные летательные аппараты и многое другое.

По окончании мероприятия, для родителей военнослужащих была организована встреча с командованием соединения и командирами подразделений, в которых будут проходить службу молодые солдаты, в ходе которой гостей ознакомили с условиями проживания военнослужащих, нормами их обеспечения всеми положенными видами довольствия, социальными правами и гарантиями. Желающие смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице