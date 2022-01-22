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22.01.2022 (12:45)

Огнеметчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили укрепленные доты и бронетехнику «противника» в Воронежской области

Военнослужащие огнеметных подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провели первые в новом учебном году тактические учения по уничтожению укрепленных долговременных огневых точек и бронетранспортеров условного противника на полигоне «Постоялые дворы» в Воронежской области.

Плановое тактическое учение прошло на полигоне «Погоново» в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр «Белое солнце».

Военнослужащие завершили комплекс теоретических занятий с использованием огнеметных тренажеров МОТ и интерактивного учебно-тренировочного комплекса «Янычар».

Всего к первым тактическим учениям с боевой стрельбой было привлечено около 100 огнеметчиков общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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