22.01.2022 (12:15)

В армейском корпусе Балтийского флота прошло учение по отражению нападения диверсантов

В подразделении армейского корпуса Балтийского флота прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на один из режимных объектов общевоинского объединения.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию объекта с целью его захвата.

После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса флота оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.

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