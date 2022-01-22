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22.01.2022 (11:45)

С военными полицейскими ЗВО проведены занятия по частичной спецобработке вооружения и военной техники

В подразделениях военной полиции Западного военного округа проведены занятия по специальной частичной обработке вооружения и военной техники под руководством опытных специалистов РХБ защиты округа.

Занятия состоялись на территории всех регионов дислокации подразделений военной полиции ЗВО по единому замыслу. В занятиях приняло участие более 1,5 тысяч военнослужащих.

Особое внимание на занятиях было уделено основам правильного использования штатных средств спецобработки, а также средств индивидуальной защиты от химического оружия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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