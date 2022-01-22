22.01.2022 (11:15)

Летчики ЮВО отрабатывали фигуры высшего пилотажа в ходе учебного воздушного боя в небе Краснодарского края

В ходе проведения летно-тактического учения летчики смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного на аэродроме Крымск, отработали воздушные дуэли и фигуры высшего пилотажа.

Экипажи многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 оттачивали свое мастерство в выполнении элементов наступательного и оборонительного ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, а также групповой и одиночный пилотаж.

Кроме того, летчики исполняли такие фигуры высшего пилотажа как «Петля Нестерова», «Колокол», «Проход на малой скорости», «Ухо», «Нож», «Кадушка», «Бочка», «Роспуск» и другие на минимальных интервалах, дистанциях, различных высотах от 200 до 1500 м и скоростях от 200 до 800 км/час.

Освоение фигур высшего пилотажа и их использование расширяет боевые возможности истребителя, и позволяет летчикам эффективно применять оружие для завоевания господства в воздухе.

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