22.01.2022 (11:00)

В ЦВО назначен новый начальник регионального учебного центра связи

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин представил руководящему составу военного округа назначенного начальника Межвидового регионального учебного центра связи полковника Дмитрия Бадаева.

Дмитрий Бадаев окончил Ульяновское гвардейское суворовское училище и Ульяновское высшее военное техническое училище (оба – с золотой медалью), а также с отличием Военную академию связи имени С. М. Буденного. Последовательно прошел должности командира учебной роты, батальона, начальника факультета вуза, начальника штаба Межвидового регионального учебного центра связи военного округа. Является участником военной операции в Сирии.

Награжден медалями Суворова и Жукова, а также ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации.

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