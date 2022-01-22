Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.01.2022 (11:00)

В ЦВО назначен новый начальник регионального учебного центра связи

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин представил руководящему составу военного округа назначенного начальника Межвидового регионального учебного центра связи полковника Дмитрия Бадаева.

Дмитрий Бадаев окончил Ульяновское гвардейское суворовское училище и Ульяновское высшее военное техническое училище (оба – с золотой медалью), а также с отличием Военную академию связи имени С. М. Буденного. Последовательно прошел должности командира учебной роты, батальона, начальника факультета вуза, начальника штаба Межвидового регионального учебного центра связи военного округа. Является участником военной операции в Сирии.

Награжден медалями Суворова и Жукова, а также ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Подразделения связи ЮВО в Ставропольском крае организовали связь на масштабной радиотренировке
Тренировку по связи провели военнослужащие Восточного военного округа в Приамурье
Более 200 связистов Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО установили различные каналы связи на учении в Смоленской области
В 2022 году на вооружение инженерных подразделений ЦВО поступят новейшие системы дистанционного минирования «Земледелие»

Метки:
Войска связи , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false