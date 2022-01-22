22.01.2022 (10:30)

В ЮВО отметили День авиации войск противовоздушной обороны

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отметили День авиации войск противовоздушной обороны, функции которых сейчас выполняют экипажи истребительной авиации.

Дежурные силы смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО обеспечивают безопасность воздушного пространства во вверенной зоне ответственности, в том числе над акваторией Черного моря.

Ежедневно экипажи истребительной авиации заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к отражению воздушного нападения.

Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.

Помимо боевого дежурства, экипажи многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач – сопровождения воздушных целей, принуждения объектов к посадке и ведения воздушного боя.

За прошедший год летные экипажи соединения совершили более 1 тыс. вылетов для отработки задач воздушной навигации. Свыше 300 вылетов были совершены для участия в мероприятиях авиационного обеспечения боевой подготовки подразделений других видов и родов войск ВС РФ.

Также в рамках плана боевой подготовки экипажи штурмовиков Су-25СМ3, многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 выполнили свыше 150 вылетов для практического бомбометания и более 250 вылетов с применением ракетного вооружения по целям условного противника на полигонах.

Особое внимание в прошлом году было уделено подготовке молодых лётчиков – выпускников военных высших учебных заведений 2020 года, которые в среднем налетали по 20 часов.

Общий годовой налёт лётчиков авиационного соединения ЮВО в среднем составляет около 3 тыс. часов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице