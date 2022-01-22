22.01.2022 (10:30)
В ЮВО отметили День авиации войск противовоздушной обороны
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отметили День авиации войск противовоздушной обороны, функции которых сейчас выполняют экипажи истребительной авиации.
Дежурные силы смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО обеспечивают безопасность воздушного пространства во вверенной зоне ответственности, в том числе над акваторией Черного моря.
Ежедневно экипажи истребительной авиации заступают на боевое дежурство и находятся в постоянной готовности к отражению воздушного нападения.
Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.
Помимо боевого дежурства, экипажи многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач – сопровождения воздушных целей, принуждения объектов к посадке и ведения воздушного боя.
За прошедший год летные экипажи соединения совершили более 1 тыс. вылетов для отработки задач воздушной навигации. Свыше 300 вылетов были совершены для участия в мероприятиях авиационного обеспечения боевой подготовки подразделений других видов и родов войск ВС РФ.
Также в рамках плана боевой подготовки экипажи штурмовиков Су-25СМ3, многофункциональных истребителей Су-30М2 и Су-27СМ3 выполнили свыше 150 вылетов для практического бомбометания и более 250 вылетов с применением ракетного вооружения по целям условного противника на полигонах.
Особое внимание в прошлом году было уделено подготовке молодых лётчиков – выпускников военных высших учебных заведений 2020 года, которые в среднем налетали по 20 часов.
Общий годовой налёт лётчиков авиационного соединения ЮВО в среднем составляет около 3 тыс. часов.